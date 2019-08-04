原住民族正名25週年！ 教育部小編1張圖認識原住民取名

2019-08-04 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年是台灣原住民族正名25週年！教育部指出，《原住民族教育法》在今年5月24日經立法院三讀通過，6月19日總統令修正公布後，將擴大原住民族教育對象、完備行政支持系統、促進原住民族參與、強化師資培育、更要深化民族教育，讓台灣全民對原住民能有更深入的了解。

教育部日前（1日）在臉書發文，希望藉由認識原住民「姓名」議題，帶領民眾認識原住民文化，對不同族群的原住民族，能有更多一分的瞭解。

教育部舉例：

阿美族：個人名+親名/個人名+親名+氏族名；

泰雅族：個人名+親名；

排灣族：個人名+家屋名；

布農族：個人名+氏族名；

卑南族：個人名+家屋名；

魯凱族：個人名+家屋名；

鄒族：個人名+氏族名；

賽夏族：個人名+親名+氏族名；

達悟族：Si+個人名（未有子女者）；Si aman+長嗣名（長嗣之父）；Si nan+長嗣名（長嗣之母）；Si apen+長嗣名（長嗣之祖父母）；

邵族：個人名+氏族名；

噶瑪蘭：個人名+親名；

太魯閣族：個人名+親名；

撒奇萊雅：個人名+親名；

賽德克族：個人名+親名；

拉阿魯哇：個人名+氏族名；

卡那卡那富：個人名+氏族名。

文末，教育部小編也補充，以上分類及命名，僅呈現大多數的情況，並非是絕對的原則。

貼文引起網友們的熱烈迴響及學術討論，「好用心！我來補充一點：布農族在介紹名字的時候，後面也常說出自己媽媽的氏族名，舉例來說，我會介紹 名字 + 氏族 + 媽媽氏族 + 所屬布農族社群，會介紹媽媽氏族，主要是有敬畏感謝之意喔！」、「教育部不好意思，似乎有幾個地方需要修正：一、邵族的石阿松（Kilash Lhkatafatu/Lhqatafatu），不是Shiqa..，而是Lhka..，而Lhka..比Lhqa...常見一點。二、卡那卡那富族Pani應該才是人名，Kanpanena則是氏族名。三、噶瑪蘭族宜附上有族名的範例供參考。四、魯凱族範例中缺家屋名。五、鄒族的斷點似乎應標記為Yata’uyungana。（有鄒族朋友願意補充嗎？」

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