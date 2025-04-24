林延鳳爆世壯運近3000名選手退費 要求蔣萬安扛起政治責任

民進黨台北市議員林延鳳。（資料照）

2025/04/24 16:55

〔記者楊心慧／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）將於5月17日登場，卻頻傳亂象，本報獨家報導，有選手報名未果，卻遭世壯運擅自改派參賽項目，還傳出中國宣稱不知台灣要辦世壯運，擋中國選手來台參賽，台北市議員林延鳳更爆料，亂象過多，已有近3千名選手退費，她認為市長蔣萬安應扛起政治責任。

對此，世壯運發言人郭音蘭指出，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。

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針對中國選手來台問題，世壯運發言人郭音蘭回應，本屆參賽者約2.5萬人，中國選手參賽計約500多人，僅佔約2%；入台簽證皆依中央規定、提出申請，經中央核准，目前中央都在協助處理選手簽證事宜，

至於有選手先行納入公路賽部分，郭音蘭表示，賽事資格門檻和限制或是賽事組成人數，均經國際壯年運動總會訂定和審核，基於世壯運鼓勵全民運動、全齡運動的精神，雙北歡迎選手並希望提供最佳體驗，盼盡可能參與本次賽事。

郭音蘭進一步說明，由於部分賽事項目因額滿或組隊未組成等因素，世壯運辦公室報名截止後以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，世壯運主動以電子郵件通知，將選手先行納入公路賽，參與者仍可依意願決定是否參與世壯運公路賽項目；若選手無意參與，皆可依相關規定申請退費。

台北市議員簡舒培質疑，世壯運5月17就要開幕，蔣市府應要全心投入在完善賽事規劃的關鍵階段，結果卻陣前換將，一路籌備世壯運的原體育育局長王泓翔在比賽還沒開幕就「完成階段性任務」被調任參事，擔心國民黨偽造文書會團滅、擔心國民黨立委被罷免，卻不會擔心世壯運開幕時，各國政要、嘉賓都來共襄盛舉，大巨蛋若一邊漏水一邊開幕怎辦？

林延鳳指出，中國過去打壓台灣舉辦國際賽事，如今還阻撓自家選手來參加世壯運，北市府卻沒跟中國抗議，難不成蔣萬安又想推給中央？

林延鳳發現，光退費選手就已近3000人，不知道未來究竟有多少國際選手會來參加，世壯運的國際行銷及國際賽事，顯然失敗，蔣萬安應扛起政治責任，不要什麼都推給中央。

市議員顏若芳表示，世壯運對選手報名參賽流程及相關機制一塌糊塗，規劃不力，不僅丟臉到世界各國，連國人都不賞臉，開幕賽門票開賣至今已一個月，如今卻還有12個票區的票券都沒賣完，然而世壯運持續出包，蔣萬安近期最關注的議題卻是國民黨的偽造文書案和大罷免，令人倍感失望。

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