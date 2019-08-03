瘋健身、滑手機別過頭 年輕人椎間盤突出頻傳

2019-08-03 22:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕瘋健身也要注意安全！許多醫師觀察到，越來越多年輕人因錯誤的重訓姿勢或熱身不足，除了常見的肌肉拉傷等傷害外，還有頸椎、腰椎椎間盤突出傷害而就醫。

根據健保署統計，從2016年到去年間，腰椎椎間盤突出的人從18萬3千多人，成長到去年的19萬5千多人，頸椎椎間盤突出而就醫的人數也從13萬4千多人成長到15萬8千多人，女性較男性稍多。

不少醫師都指出，當中以20歲到40歲之間的年輕族群中，越來越多人因健身過程中不當施力，導致椎間盤突出。

北醫附醫神經外科醫師楊宜珊說，曾有個20多歲的年輕人在做槓鈴訓練時，應是姿勢不對、且沒有熱身，一彎腰拿槓鈴、一口氣硬舉起，就突然感到背後整片一陣麻，當下就知道受傷不輕，只好趕快就醫，她一檢查後果然確診是腰椎椎間盤突出。

脊椎骨與脊椎骨之間有軟骨充當緩衝墊，這種軟骨就稱為椎間盤，若椎間盤變形、移位或破裂就會壓迫到附近的脊髓與脊神經，統稱為椎間盤突出。

楊宜珊提醒，剛開始做重訓或健身最好要有教練指導，並且每次重訓前一定要熱身，避免嚴重運動傷害。

根據臨床觀察，椎間盤突出約有一半機率是突然發生的，例如提重物、滑倒、摔倒時屁股著地等；症狀會有患部發麻、疼痛、下肢遲鈍、深部按壓會疼痛等。楊宜珊說，椎間盤突出會讓人有一種「搔不到的痛」的感覺，特別是會有刺麻感。

要檢查有無椎間盤突出，用核磁共振攝影（MRI）最佳，可以全面地觀察各椎間盤退變以及與神經等周圍組織的關係，或腰椎間盤是否有病變，有時還要搭配脊椎攝影、X光等診斷。

如同年輕人好健身意外引發腰椎椎間盤突出傷害，同樣是「文明症狀」的滑手機也可能導致頸椎椎間盤突出。眼科醫學會去年調查指出，國人使用手機、電視或電腦的時間較前一年大幅成長，不只導致眼部疾病、更可能出現嚴重症狀。

北醫附醫復健醫學部主任康峻宏警告，若長期使用3C產品姿勢不良，長期低頭可能引發頸部肌肉筋膜疼痛，脖子變僵硬、手部上抬會吃力，或出現頸椎關節炎或椎間盤突出，恐因神經壓迫導致手麻、無力，建議要注意姿勢，使用半小時就休息走動一下，3C螢幕愈小、間隔就要愈短。

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