秒懂半導體！ 到科教館「跳一跳」認識矽

2019-08-03 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕位於台北士林的國立台灣科學教育館和台灣應用材料公司合作的《半導體零極限展》，近日開展「光電小小兵─小小導覽員」計畫，民眾可在現場看到數位身穿白色實驗衣的小小導覽員，穿梭在各展區間，親切地為參觀民眾帶來活潑生動的解說，透過互動有趣的多媒體與動力裝置，轉化艱深的物理化學原理，讓家長輕易帶領孩子認識半導體。

科教館館長陳雪玉表示，我國藉由半導體在世界站穩腳步，更透過半導體創造經濟奇蹟，但半導體的知識，對於非從業人員或是小朋友，常常是艱深難懂，2007年是美國總公司應用材料公司40週年，科教館與台灣應用材料公司以館所與民間企業合作方式，陸續策畫《IVP6特展》、《半導體奇E館》等，該年11月更於科教館3樓常設展出《半導體的初體驗》特展。

今年特別針對展場內的4大展區進行更新，「原子遊戲間」重新詮釋半導體製程的重要元素「矽」，先讓參觀者認識原子、質子、中子，再利用AR擴增實境方式，民眾需透過全身跳躍，認識矽與其他元素所做的摻雜程序，以及其變成P型或N型半導體的過程。

另增設「晶圓製程展示區」，利用實物投影機，結合可互動的轉盤，讓參觀者能親眼看見製程4階段的晶圓；而進行整體軟體更新的「無限大未來」展區，則呈現電子垃圾回收困難的實況，引導參觀者想像未來世界可以透過科技，將電子垃圾回收再製成未來的交通工具、建築，甚至是機器人等，開發各種無限可能的想像。

科教館今天舉辦《半導體零極限展》更新開幕，也同步起跑「光電小小兵-小小導覽員」活動，今年共錄取30名10歲到16歲中小學生，上個月透過培訓營進行肢體表達、口語表達、表演藝術、博物館禮儀等課程，讓參與小朋友將半導體知識融會貫通，不僅享受知識的樂趣，還能分享知識。

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