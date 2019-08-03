知足常樂 南投4名9旬模範父親分享養生之道

2019-08-03 12:22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所今日舉辦模範父親表揚活動，28位獲表揚的父親中，有4人年紀在90歲以上，且個個身體硬朗、耳聰目明，更凸顯父親節表揚的意義。

此次表揚活動，竹山公所特別規劃星光大道，在悠揚樂聲中，讓爸爸們在家人的陪同下走紅地毯進場，以表虔誠敬意，也炒熱會場氣氛。

此次共有28位爸爸接受表揚，最年輕是65歲，最年長的是中和里94歲的曾振傳，還有包括桂林里92歲的林火虎、秀林里91歲的胡清順及鯉魚里90歲的陳江林在內，總共有4人年紀逾90歲，面對各界提問的養生之道，4人異口同聲表示，除了生活作息正常、定期運動及飲食清淡以外，更重要的是保持「知足常樂」的心境。

除此，同獲表揚的66歲爸爸郭慶順，世居在竹山打鐵巷內，也是郭家第5代打鐵傳人，儘管傳統打鐵行業，隨著科技進步，幾乎已被機器工廠完全取代，但他強調，只要身體健康允許，他會繼續將打鐵文化傳承下去。

竹山鎮長陳東睦指出，「刻苦耐勞、教子有方、熱心公益及孝順長輩」等4項優點，係受表揚父親們共有的特質，也值得社會各界敬重學習。

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