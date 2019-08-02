MonMon的！兩歲半台語超輪轉 介紹南寮網路爆紅

2019-08-02 20:31

［記者洪美秀／新竹報導］有聽過2歲半女童MonMon用稚嫩台語介紹新竹市南寮運動公園和港南運動公園的影片嗎？最近在Youtube網路爆紅的MonMon在爸爸黃聖威拍攝的影片中，用Mon式的童言台語介紹她喜歡去的公園溜滑梯和探索共融式公園，稚嫩的童音搭配影片，引起許多人關注，紛紛探詢下支影片何時上線。

Mon的爸爸黃聖威說，他們住在新竹市南寮附近，原僅是帶女兒到竹市17公里海岸線玩及看橋，沒想到一到南寮運動公園的親子大溜滑梯玩，女兒就愛上，他也發現17公里沿線改變很多，尤其是港南運河公園，讓他開眼界，好玩兼具探索的遊具，讓女兒根本不想離開。

由於從小就跟女兒MonMon說台語，MonMon只會說台語，於是他請女兒配音念台詞，搭配他用空拍機拍攝的影片，一開始僅是想紀錄女兒的成長和玩耍過程，結果放到網路上後，引發不少人關注，雖才拍過4支小影片，卻有人很關心何時可以再聽到MonMon用台語介紹公園遊具。

黃聖威說，女兒屬猴，才會取Mon的小名，加上他們家愛抓寶可夢的寶物，Mon的音也與怪物的英文音類似，於是有了女兒Mon言Mon語的系列影片，加上平常都跟女兒用台語溝通，台語是女兒的母語，才會要女兒用台語介紹影片中好玩的溜滑梯並配音。

黃聖威說，這幾年新竹市改變很大，很多地方變好玩了，他是台中人、太太是台南人，但都在新竹市念書、談戀愛及結婚生子，如今更落居竹市，原本只想拍女兒的成長紀錄，沒想到卻因拍影片讓這些公園和遊具爆紅，很多人問他這在新竹市哪裏，更多人想聽MonMon的稚嫩台語音，未來他會繼續帶女兒拍攝相關影片，像是走遍17公里海岸線，拍攝海岸線的6座橋如舊港橋、藍天橋、豎琴橋、彩虹橋、白雲橋、曬船橋等，或以公園遊具為主題，透過影片，紀錄女兒的成長，也讓更多人看見新竹的美。

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