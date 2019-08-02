高市農業局長7/31直播賣金煌芒果 半小時完售2噸

2019-08-02 11:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局與momo電視購物台合作，前日（7/31）首賣高雄原鄉桃源區的金煌芒果，局長吳芳銘特地北上參加直播，推廣高雄的特色農產金煌芒果，直播半小時共銷出340箱、2040公斤的金煌芒果。

momo購物台團隊特地到高雄拍攝介紹影片，透過主持人及攝影團隊深入桃源區的復興部落，實地了解桃源金煌芒果的生產情形及包裝集貨的狀況，將原鄉好山好水生產的好農產，推廣給全台的消費者。

揚名海內外的金煌芒果母樹就在高雄六龜區，鄰近桃源和杉林等區都有大片金煌芒果園，桃源區不僅是高雄的原民區，也是金煌芒果的重要產地之一，種植面積約240公頃，種植的農民多為布農族原住民，在原民的用心栽培之下，今年的金煌芒果量多質佳。

農業局表示，金煌芒果外觀呈橢圓形，果實碩大且核薄，色澤金黃搶眼，滋味清甜爽口，口感纖細滑順，受到國內外消費者青睞，農業局與momo購物台攜手，希望利用電視媒體廣泛觸及率，將高雄生產優質金煌芒果，推廣給全國消費者。

農業局長吳芳銘表示，高雄在地生產的農產品質優秀，除了以多元方式行銷外，也希望能幫助到原鄉，讓原鄉族人辛苦一年所收成的農產品，能獲得各地民眾的喜愛與肯定。

吳芳銘指出，隨著時代的改變，民眾的生活及消費習慣也日新月異，透過與momo電視購物台的攜手合作，提供民眾多元的農產採購方式，將高雄生產的優質農產品直接推到消費者眼前，並提供安全方便的購買方式，期望能讓民眾更加容易取得來自高雄的優質美味農產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法