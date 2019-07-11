芒果圖鑑考一考！你聽過「凱特芒果」跟「間諜芒果」嗎？

臉書粉絲專頁「10 Seconds Class-10秒鐘教室」，用可愛生動的圖文介紹一系列的台灣芒果品種。（圖擷取自臉書＿10 Seconds Class-10秒鐘教室）

2019-07-11 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕芒果滋味豐富、美味香甜，更富含維生素A、C、D等營養，是夏季廣受喜愛的水果之一。臉書粉絲專頁「10 Seconds Class-10秒鐘教室」日前（8日）發文直呼「台灣的芒果真的超好吃，每次吃每次嚇到（？）」，並以可愛生動的圖文註解，介紹一系列的台灣芒果品種，除了介紹常見的芒果種類，還有其他比較少見的其他特殊品種，像是帶有龍眼花香的「黑香芒果」、被譽為「芒果界的LV」的「夏雪芒果」，以及帶有土芒果香氣的台灣特有種「金蜜芒果」；而令人摸不著頭緒的「生芒果」跟「間諜芒果」，圖文中也一併解釋。

該則貼文指出，最常見的「愛文芒果」，由於滋味香濃甜美，是最受歡迎的品種；「金煌芒果」因肉質豐美，則最常被用來搭配冰品；「玉文芒果」則是由愛文與金煌混種培育，結合兩者的優點；「土芒果」果型小，常被製成情人果、蜜餞等加工食品；

而大眾可能比較不熟悉的品種包含，「凱特芒果」又叫做「九月芒果」，是最晚熟的品種，滋味則是甜中帶酸；「黑香芒果」成熟時，果皮仍呈現青綠色澤，且帶有龍眼蜜香；「香水芒果」也就是「台農一號」，以纖維細少、香氣馥郁而得名；「夏雪芒果」也是由台灣人所培育，滋味甜美香濃，被譽為「芒果界的LV」；「金蜜芒果」則是台灣特有種，果型小但甜度高，並帶有土芒果香氣；而「貴妃芒果」則是近年來的新品種，豐碩甜美，但價格也相對高昂。

而其中的「生芒果」，則是台語俚語，意思是「花柳病」，正確說法是經由感染（包括透過性行為）所導致的局部淋巴結腫大；而「間諜芒果」則源自於全聯廣告中的鸚鵡，隱身於芒果堆中，因鸚鵡羽毛色彩鮮豔繽紛，巧妙融入環境中毫無違和感，因而得名「間諜芒果」。

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