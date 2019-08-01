不一樣的中秋禮 信望愛推出月餅手工皂茶香禮盒

2019-08-01 23:38

〔記者歐素美／台中報導〕信望愛智能發展中心推出不一樣的月餅禮盒，月餅手工皂茶香禮盒！民眾購買，手作的心智障礙朋友即可獲得工作獎勵金，有人表示，拿到獎勵金要到日本旅遊，還有人要作手鍊送老師朋友。日堡全球精密科技公司董事長郭國輝及蔣淑貞夫婦，當場認購200盒茶香禮盒；吉輔企業也採購200個月餅香皂贈送員工。

信望愛智能發展中心今天舉辦心智障礙學員成果展及中秋公益禮盒發表會，心智障礙學員透過社團活動學習烘焙及手調飲料，手作綠豆椪、蛋糕及檸檬冬瓜茶等供來賓食用，並現場表演舞蹈及木箱鼓，社會局副局長陳坤皇等與會來賓也現學現賣，表演木箱鼓，氣氛歡樂。

信望愛並推出中秋公益禮盒，學員手作月餅造型手工皂，有傳統月餅及和菒子造型等，今年並首次結合烏龍茶包，推出「茶香禮盒」。執行長陳育真表示，只要售出，參與的學員即可獲工作獎勵金，學員當場表示，領了獎勵金要出國去日本，還有人要買珠子串成手鍊送給老師及朋友「圓夢」。

陳育真希望大家踴躍認購「不一樣的中秋禮盒」，看見孩子的能力、學習與訓練；社會局副局長陳坤皇也呼籲大家用心支持、用愛支持、用行動支持，讓學員能力被肯定，有機會自立自強。

日堡全球精密科技公司董事長郭國輝及蔣淑貞夫婦，被學員的表演及用心感動，當場認購200盒茶香禮盒；吉輔企業每周三有員工點心日，董事長劉興榮獲知後也立即將點心改換成月手工皂，採購200個月餅手工皂贈送員工。

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