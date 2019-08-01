桃園市第3起日本腦炎 平鎮55歲男確診

2019-08-01 18:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署昨天發布桃園市新增日本腦炎確定病例，桃園市已經出現3起案例，患者是平鎮區55歲男性，7月24日出現下肢無力、嘔吐症狀，之後陸續有發燒、嗜睡情形，7月28日到北部某醫學中心就醫，疾管署於前天檢驗確診。

桃園市衛生局調查發現，患者於潛伏期間主要活動範圍以平鎮區住家為主，住家附近有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍及豬舍等高風險環境，衛生局已於昨天完成個案住家附近及高風險地點調查，針對個案住宅附近鴿舍及豬舍懸掛誘蚊燈，以誘捕病媒蚊，並針對附近居民進行衛教宣導，目前相關接觸者皆無疑似症狀。

衛生局說，截至7月31日止，全國已有8縣市出現日本腦炎確診病例，共計19例。衛生局提醒，每年5月至10月為日本腦炎流行期，目前正值流行高峰，住家戶附近有如高風險地點，如稻田、灌溉溝渠、豬舍、鴿舍等，應避免於黃昏與黎明等病媒蚊吸血時間前往，若需前往亦應穿著淺色長袖衣褲，裸露部位可塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬，以降低感染風險。

衛生局提醒民眾，目前日本腦炎尚無有效的治療藥物，接種疫苗為預防感染最有效方法，家中若有滿15個月之幼兒尚未接種疫苗，應儘速完成疫苗接種，成人如工作地或住家附近有豬舍或水稻田者，為感染高風險族群，建議可前往衛生福利部桃園醫院自費接種疫苗。民眾如有相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800-033-355。

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