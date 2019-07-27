疫病》桃園第2例日本腦炎在平鎮 研判與觀音首例無關

2019-07-27 09:59

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市繼19日發現首起日本腦炎病例後，昨日又確診第2例日本腦炎個案，患者為平鎮區47歲女性，15日出現發燒、頭痛、嗜睡、抽搐症狀，22日凌晨緊急就醫，26日確診感染日本腦炎，目前持續住院治療中；衛生局疫調發現，患者平日主要活動地點為住家及工作地，兩處相距約100公尺，500公尺範圍內有豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，衛生局已展開防疫措施。

衞生局說明，平鎮區此次日本腦炎個案與19日觀音確診個案彼此並不相識，活動範圍與旅遊史無重疊，且生活習慣歧異，研判兩個案並無相關，為獨立散發個案，此外，針對第二起個案，衛生局已經在高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，並同步針對社區民眾逐戶衛教宣導。

衞生局長王文彥表示，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，患者感染後大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或腦膜炎，嚴重則可能出現意識模糊、腦神經功能損傷等，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。

王文彥也提醒民眾，家中若有滿15個月以上的幼兒，不要忘了到各地衛生所或合約院所接種疫苗；成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院就醫評估是否自費接種疫苗；衛生局防疫專線：0800-033-355。

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