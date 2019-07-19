桃園人當心！今年首例日本腦炎出現 觀音6旬男確診

2019-07-19 18:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署今天發布，桃園市出現首起感染日本腦炎病例，罹病的是64歲男子、家住觀音，12日出現身體不適及發燒症狀，15日因症狀未改善而住院，隔日即出現抽蓄、意識模糊等症狀，醫院通報疑似日本腦炎，疾病管制署今天檢驗確認為日本腦炎感染個案，該名男子目前仍住院治療中。

桃園市衛生局接獲通報後，第一時間立刻啟動防疫機制，派員至個案活動地點附近進行病媒蚊孳生環境調查，發現住家附近即有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍等高風險環境，且個案近期活動範圍以住家附近為主，初步研判個案應於住家附近遭受感染，對此，衛生局已針對個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導，以避免遭受日本腦炎病毒侵襲。

衛生局王文彥局長說，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，患者感染後大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或腦膜炎，嚴重則可能出現意識模糊、腦神經功能損傷等，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。

王文彥也提醒民眾，家中若有滿15個月以上的幼兒，不要忘了到各地衛生所或合約院所接種疫苗；成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院就醫評估是否自費接種疫苗。

目前為日本腦炎流行季節，民眾近期儘量避免於黃昏、黎明時段等病媒蚊活動的高峰期前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往高風險環境則應穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑，衛生局24小時防疫專線，0800-033-355。

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