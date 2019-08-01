8/1原住民日首航 華信台北-台東增飛午班機

2019-08-01 18:57

［記者陳賢義／台東報導］華信航空台北－台東航線增飛午班機！今起由原先每天早、晚2班，增為早、午、晚共3班，周日更增為4班；昨8月1日、原住民日首航，首航班機AE393下午2點25分滿載70名旅客由松山機場起飛，雖然時間有些小拖延，仍是平安降抵台東機場，幸運搭上首航機，旅客開心拍照留下這歷時性的一刻，華心也貼心的送上首航紀念品。

華信祭出大誠意，以最新引進的法國ATR72-600飛機執行北東午班機首航任務，台東縣政府交觀處處長江慧卿歡喜接機，開心的送上熱氣球紀念品，讓搭乘午班機旅客感受到台東人滿滿的熱情。回程台東－台北首航午班機AE394同樣滿載，下午4點從台東機場起飛至松山機場。

華信航空台北－台東航線，即日起每周飛航22班次，飛行時間為1小時，提供北、東兩地往來更加便捷的飛航服務，無論是商務、旅遊或者探親訪友，行程安排也更具彈性。為推廣台北－台東航午間班機，華信航空加碼送出「五安券」5折優惠券，即日起旅客臨櫃報到，就可獲贈「五安券」優惠券1張，在今年12月31日前搭乘台北－台東AE393午班機，即享有5折機票優惠，數量有限，送完為止。

另為慶祝午班機啟航，華信也特別推出「台東桂田喜來登輕鬆2日遊」，2天1夜機票加住宿每人只要3999元起，及配合台灣國際熱氣球活動推出「暢玩台東搭熱氣球2日遊」，2天1夜只要4999元的優惠專案。歡迎旅客搭乘華信航空到台東，體驗熱氣球升空翱翔的自由遼闊，或到台東鐵花村逛逛，體驗今夏東半部人文風情。

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