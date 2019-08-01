比職棒還瘋狂 48年前的少棒賽因球迷被迫延賽8天

2019-08-01 10:35

［記者劉婉君／台南報導］U12世界盃少棒賽今天將進入複賽賽事，而早在半個世紀前，台南棒球就非常熱絡，當時球迷不僅以強大火力支援少棒小將們，更曾擠爆棒球場，瘋狂程度不但警察出動維持秩序，比賽最終還被迫延賽8天。

成功大學歷史學系副教授謝仕淵表示，七○年代台灣的三級棒球熱，以少棒取得世界冠軍為主要代表，當時台灣的國際外交局勢很不好，少棒冠軍讓民心相當振奮，全民瘋棒球，半夜起來看球，凌晨放鞭炮，其中，台南是這波棒球熱潮很重要的據點，當時台南市的國小幾乎校校都有棒球隊。

謝仕淵指出，當時全國的少棒賽先進行分區賽，通常南區的冠軍也就是全國冠軍，因此受到很多球迷關注，1971年南區少棒選拔賽，台南就發生過球迷把球場團團包圍。

謝仕淵表示，1971年，台灣已連續兩屆進軍威廉波特，當時被視為奪冠熱門的台南縣與台南市交手時，比賽之前球場就已湧入爆滿的觀眾，擠爆球場的左右外野邊門，還有人破窗或用繩子攀沿而入，場外甚至還有出租越牆高梯，一直要有警察去維護秩序，後來還有球迷丟擲廢棄物及汽水罐等，導致球賽最後延了8天，選在非假日比賽，但仍有1萬5千名觀眾進場看比賽。

為了讓民眾了解半世紀前的少棒熱潮，成功大學人文社會科學中心與成大歷史學系將於8月4日下午2時，舉辦「少棒熱潮—1970年代的台南棒球」講座，邀請少數研究台灣棒球的外國學者毛岸俊，首代台南巨人隊投手、成大副校長吳誠文，昔日嘉義七虎隊員、台灣體育運動大學校長林華韋，和謝仕淵一起來分享那個年代的少棒故事。活動採事先報名。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法