國內最大花園水道博物館 10月台南開幕

2019-07-31 19:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕日治時期打造、有近百年歷史的原台南水道，市政府精心規劃「山上花園水道博物館」，一再延宕的古蹟修復工程，終於進入尾聲，預計10月份開幕，將成為當地觀光發展的新亮點。

市政府文化局長葉澤山表示，工程拖延的原因，主要是歷經了5次變更設計，由於屋頂隱蔽處的毀壞比預期嚴重，加上206地震造成的建物傾斜、裂損，還有送出唧筒室的土壤液化等，都必須補強，穩固基礎，才讓進度受到耽擱。

葉澤山說，目前古蹟修復工程已大致完成，接著就是花園景觀的營造，保留原有的逾3000株玫瑰之外，也會補種新的，並將全面植栽，趕赴10月份開幕，以煥然一新的面貌迎賓。

位於山上區的這處水道設施，是台灣總督府衛生顧問技師巴爾登，及其學生兼助手濱野彌四郎進行水源、水質調查後，於1912年開始打造，興建10年才完工，大幅改善當時的民生用水品質，歷史迄今近1世紀。

水道於2005年列為國定古蹟，範圍包含山仔頂的「淨水池區」與曾文溪的「水源地區」，市政府連同緊鄰的山上苗圃一併規劃，面積約56公頃，完工、啟用後，將是全台規模最大的水道博物館。

自來水公司於2014年前捐贈台南水道，由市政府維護、管理，並斥資展開修復，首期的淨水池區已經開放，接續的水源地區工程，原訂去年12月完成，後來延至今年農曆春節前，各界引頸企盼，啟用時程卻一再跳票。

葉澤山指出，工程陸續投入了約2.8億元，顯見市政府的重視與用心，希望水道博物館能繼左鎮化石園區之後，成為台南另一處深度旅遊的熱門景點。

至於開幕後的進場門票，文化局初步規劃，在地的山上區民免費，台南人50元、外縣市遊客則是100塊錢。

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