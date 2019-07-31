終於通了！太平環太東路溪洲橋至欣豐橋段今通車

2019-07-31 16:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區環太東路開闢多年，但溪洲橋到欣豐橋間因屬防汛道路，未設置標線、號誌，市府未接管遲未開放，在立委何欣純和市議員李麗華等人，向營建署、市府爭取經費下，終於斥資約2千萬進行路平與人行道改善，整起工程去年底動工，7月初完工，經驗收和標誌、標線改善，市府決定今天下午正式開放通車，未來從溪洲橋可一路通往新桃花源橋。

立委何欣純表示，環太東路是連接太平到北屯區的要道，但多年來在溪洲橋到欣豐橋間路段因屬防汛道路，未設置路燈、標線等道路設施，市府未接管遲未開放，民眾只能走對岸祥順路，多年來持續爭取儘速開放，今年3月13日邀請營建署副署長吳宏碩與市府建設局會勘，爭取納入前瞻基礎建設補助進行改善。

何欣純表示，去年5月4日中央核定5300萬經費（中央、地方各出一半），其中坪林橋到新桃花源橋間路段改善經費3千萬，溪洲橋到欣豐橋則是2300萬，去年10月14日前市長林佳龍還曾到場向民眾說明工程進度，在中央、地方努力下終於在7月初完工，近日並完成履勘，希望在安全無虞下儘速通車。

市議員李麗華也說，環太東路在溪洲橋到欣豐橋路段，多年來因為牽涉用地徵收等問題，遲遲無法進行道路開闢，任內積極向市府爭取，終於在市府和營建署各出1千萬元經費下進行路平和護岸整修，今天開心帶著民眾到場慶賀終於要通車。

市府養工處長彭岑凱今天表示，環太東路在欣豐橋到溪洲橋間的路段上週已經完成驗收以及履勘，這幾天進行最後的改善，因地方希望早日通車，不過路口還有搭設棚架，預計今天下午下班前棚架拆除後，就會移除放在路口的紐澤西護欄，正式開放通車。

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