慶記之都諷台中 導演拍kuso片遭移送

2019-07-28

片中開槍示威 網路瘋傳

〔記者許國楨／台中報導〕網路YouTube日前瘋傳一段影片，一名重機騎士在中投公路不滿轎車任意變換車道，上前理論時，轎車內男女竟亮出長短槍，還對空開槍示威，影片同時出現「慶記（子彈的台語）之都」等字樣，調侃台中的治安。台中警方認為影片會造成用路人恐慌，將拍片人傳喚到案，依違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」移送裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警指影片會讓民眾恐慌

警方認為，陳男拍片前未特別申請，片頭未強調是模擬情境，影片內容恐造成用路人及民眾恐慌。去年12月24日台中國際機場對面發生槍擊案，一男子遭狙擊身中5槍斃命；今年5月18日沙鹿區風大茶館驚傳1死1傷槍擊掃射命案，有網友因此認為，kuso影片相當貼切，博君一笑，不用太認真，但也有網友直言影片內容太猖狂，唯恐天下不亂。

台中市府新聞局長吳皇昇表示，市府訂定協助影視業者拍片住宿經費補助要點，不管拍攝宣導或廣告片，須向市府提出；警方說，民眾在街頭以攝影器材或手機拍片不須申請，但若影響交通會依交通法規開罰。

這段約1分鐘影片，開場是重機騎士說，今天來帶大家騎一下中投公路，接著前方白色轎車突然變換車道，騎士高喊「我要來執行自由秩序」就追上去，伸手作勢要敲擊轎車後照鏡。「╳你怎麼開車的啦！」當重機靠近轎車，對方搖下車窗，副駕駛座女子亮出手槍，右後座男子拿出衝鋒槍，還伸出窗外對空連開數槍，嚇得騎士不敢再追。

此時畫面出現「當你想敲爆別人後視鏡卻忘了自己是住在台中」、「別的地方可以，台中千萬不行」、「慶記之都」等字後結束，嘲諷台中治安不佳的意味濃厚。

導演：只想提醒別衝動

台中警方找到擔任導演的陳姓影片製作公司負責人，他供稱是以kuso方式提醒用路人火氣不要這麼大，表示當天由他騎重機，3名公司員工擔任臨演，影片中所持槍枝為道具槍，以kuso反諷方式提醒用路人不要過於衝動。

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