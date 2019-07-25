不滿中央補助太少 中市藍議員嗆拒辦台灣燈會

2019-07-25 13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府以預算5億元主辦2020台灣燈會，並向中央爭取1億元補助款。台中市議會國民黨團今日拿出交通部觀光局的會議記錄表示，交通部目前僅同意補助1800萬元，分明是故意「卡」台中，如果中央不給錢，台中拒辦「台灣燈會」，改辦「台中燈會」。

國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯表示，台灣燈會是重要盛會，以往預算都是4、5億元，中央今年補助屏東縣政府3億元辦理台灣燈會，而台中市每年上交1400多億元稅金給中央，只要求補助1億元辦台灣燈會，卻遭到百般刁難。

議員李中指出，市府將以5億元規模舉辦台灣燈會，已經自籌4億元，從今年5月發文中央爭取補助，交通部觀光局6月28日召開審查會，市府到昨（24）日才收到審查會議紀錄，同意補助1800萬元，其他補助還不確定。他說，縣市政府只是「代辦」台灣燈會，如果中央只給這麼少錢，市府應自辦台中燈會，請交通部收回台灣燈會，另請高明。

副議長顏莉敏、議員楊正中、黃健豪等人也說，交通部長林佳龍身為台中市民，卻如此對待台中，呼籲林部長「懸崖勒馬」，趕快給錢，不要再刁難台中，否則台中不接受交通部委託辦理台灣燈會。

台中市政府規劃2020台灣燈會主燈區在花博后里園區，明年2月8日至2月23日登場；副燈區則設在文心森林公園，預計今年12月21日點燈。

交通部觀光局則表示，相較於2019屏東燈會的時程，台中市補助已提早1個半月確定，包括「花燈競賽研習」和「大型群聚活動緊急應變計畫」等補助經費，去年屏東縣政府分別在9月及11月間獲同意函覆。

交通部觀光局也說，中央提早1個半月給予補助，希望台中市府能夠及早進行規劃，中央及地方均各有負責項目，對於主辦縣市之補助項目及經費額度，均將按照過往燈會補助模式及額度辦理，補助經費時程甚至提前，並沒有卡關之說。

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