台東柔道3女將在地升學無縫訓練 揚威國際賽

2019-07-31 14:08

［記者黃明堂／台東報導］在台北舉行的2019亞太青少年暨青年柔道錦標賽，台東大學柔道隊捷報連連，就讀於運動競技學士學位學程的一年級新生許琳宣，獲得52公斤級金牌；二年級的袁姵君獲63公斤級銅牌；三年級的楊宇潔獲57公斤級銅牌。

校方指出，將讀大一的許琳宣帶著全中運6連霸的傲人成績參加亞太賽，一路過關斬將，在四強賽對上日本選手，以擅長的內腿獲得半勝，挺進金牌戰時，開賽不到一分鐘，再以漂亮俐落內腿致勝得金牌。

二年級的袁姵君，才在7月澳門青年暨青少年公開賽獲得金牌，此次的比賽8強面對日本選手時，因過於緊張敗下陣，在敗部賽裡調整節奏，銅牌賽一開始姵君便積極攻擊，抓緊時機使出大內割銜接壓制10秒，獲得銅牌。

三年級的楊宇潔，是全國大專校院運柔道賽事的常勝軍，獲獎無數，但此次在8強賽時也被日本打敗，但沒有喪失鬥志，強力反攻，在敗部告手捷奪下銅牌。

校方表示，這3位優秀的選手都是台東子弟，琳宣和姵君畢業知本國小、宇潔則畢業於卑南國中；3人先後於台東體中接受訓練，其後進入東大運動競技學程就讀，獲得亮眼的成績。

校方說，東大柔道隊的成立，銜接柔道選手們的在地升學，有優質的教育環境、完善的訓練設施、以及便捷的住宿生活機能，得以心無旁鶩的專心訓練。

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