新竹市YouBike傷害險8/1日上路 騎YouBike更有保障

2019-07-31 13:55

［記者洪美秀／新竹報導］喜歡騎乘YouBike的民眾有保障了。新竹市YouBike傷害險從8月1日、明天上路，民眾騎乘YouBike若發生意外致死亡、失能者，最高可理賠100萬元，若受傷住院，每天也有1000元醫療保障，保費由市府負擔，未來騎乘YouBike將更安心、家人也會更放心。

市府交通處表示，竹市YouBike會員人數已超過20萬人，使用人次更超過400萬人次，YouBike已成為市民通勤、通學及觀光休閒的重要交通工具之一，市府經多名市議員建議及市民反映，為讓民眾騎乘YouBike更有保障，8月1日起可免費申請傷害險，全額保費由市府負擔，而新竹科學園區的YouBike傷害險也同步實施，不論在科學園區或竹市發生事故都會有相同的保障。

交通處表示，竹市YouBike第三人責任險已在今年1月1日上路，提供第三人最高兩百萬元的理賠保障；而傷害險在8月1日實施後，則提供騎乘者最高100萬元理賠保障及每日1000元住院醫療保障，未來騎乘YouBike發生事故，無論騎乘者與第三人都有保障。

由於傷害險採實名制，必須由被保險人同意，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，交通處也提醒YouBike會員仍需完成登錄程序才有保障。

同時呼籲，即日起在YouBike官網、App或是租借站，登錄騎乘者的身分證字號、生日及手機號碼後，新竹市傷害險就會在8月1日啟動，如有保險登錄問題，可電洽YouBike客服電話：03-659-0011，理賠申請問題，可洽國泰產險公司：0800-036-599按2，將有專責人員提供諮詢服務。

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