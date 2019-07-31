父親節別成「付清節」 小鮮肉特警點破這些關鍵

2019-07-31 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於父親節將屆，民眾上網購物的機會大增，遇詐風險也跟著提高，台中市警局為此找來2名特警拍攝宣導影片，強調對方要求至ATM提款機解除分期付款設定、輸入銀行客服電話等類似說詞，就一定是詐騙，切勿上當，另民眾碰巧有網訂包裹，應至宅配官網或官方app查詢，才不會落入詐團陷阱，讓快樂父親節變成傷心的「付清節」。

父親節即將到來，許多人正思考父親節要準備什麼禮物，台中市警局巧搭88節送禮梗，拍攝防詐騙宣導短片，上傳警察局臉書粉絲專頁推播分享，影片中由身高190公分的保大特勤中隊帥警梁鈞科（阿科）及警花王惠珍（小珍）搭配，告訴大家爸爸心中最想要的禮物是什麼，就是「有空回家陪爸爸吃頓飯吧」。

除了溫聲面外，2人同時強調，現在網路購物十分方便，如有上網購買禮物，留下交易資料，突然接到電話自稱是拍賣網站客服人員或銀行人員，要求至ATM提款機解除分期付款設定、輸入銀行客服電話等類似說詞，就一定是詐騙，切勿上當，以免快樂的父親節變成傷心的「付清節」。

另許多民眾最近都收到「包裹已派發，請您及時查收」的手機簡訊，有人不明究裡點入附帶的網址依指示操作，結果遭到盜刷；警方也證實這是釣魚簡訊的翻新版，提醒民眾不明網址切勿點擊，若民眾碰巧有網訂包裹，應至宅配官網或官方app查詢。

一旦不慎點入不明網址，要立即關閉手機網路，主動聯繫電信客服及手機綁定的信用卡客服，表明手機可能遭惡意程式攻擊，並關閉小額付款功能，若已有刷卡紀錄，立即要求取消交易或列爭議款項，最後別忘了報警處理。

市警局長楊源明表示，民眾上網購物已是稀鬆平常，但「操作ATM解除分期付款」及「個人網拍」高居常見詐騙手法前2名，因此對於來電要求操作ATM提款機，也須具備隨時提高警覺的觀念，以保障個人財產安全。

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