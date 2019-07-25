團購詐稱65折買BMW騙2.5億 有人花千萬兩手空

2019-07-25 11:40

〔記者楊國文／台北報導〕40歲女子蒲念慈4年前在臉書經營團購社團，號稱有管道可買到低價禮券和3C家電，甚至推出可以65折購買BMW、Audi等名車，大批網友付訂拿不到貨，全案爆發，清查共有435名被害人共被騙2億5167萬元，共涉435個詐欺罪，一審重判蒲女14年徒刑，高等法院審理時，多位被害人斥責蒲女聲稱有一套還款計劃，但他們都未拿到賠償，高等法院痛斥蒲女惡行重大，今依加重詐欺罪仍判蒲女14年徒刑，並追徵沒收2.5億多元犯罪所得，可上訴。

蒲念慈今未到庭，無法得知她對判決看法、是否上訴。

北檢起訴指稱，蒲念慈涉嫌自2014年起在臉書以「蒲念慈」、「曾總裁」等名義申請帳號，成立「WHY and 1/2熊媽咪買翻天」、「309社團」、「1/2念慈名牌精品團」等團購社團，原主打可團購便宜的婦嬰用品吸引菜籃族，因剛開始經營都正常出貨，不少人「吃好道相報」，讓團購規模越做越大，蒲女接著推出可以低於市價3至5折價格購買家電、3C產品、新光三越、SOGO等各大百貨公司禮券、王品餐飲集團等餐券、住宿券、、生活用品等，之後甚至宣稱可以65折價格販售BMW、奧迪名車，吸引會員爭相訂購。

但實際上，蒲女根本沒辦法拿到低價商品，只是先用正常售價買來商品，再以低價賣給網友，藉此吸引更多網友下訂。

蒲女因資金不足無法交車，在100筆名車訂單中僅交車2輛，還謊稱「要便宜就要等」，藉此延出貨，最後乾脆避不見面。前年底，越來越多網友沒收到貨，又聯繫不上蒲女，組成自救會互相聯絡，驚覺受害者遍布全台，共有435人受害，分別在台北、桃園、台中提告，其中受騙最慘的1名被害人，花了上千萬元買名車等物，卻有去無回。

北檢偵查後，曾查扣拍賣她名下的豐田Camry轎車及CHANEL、Gucci、LV等5個名牌包抵償部分債務，但和實際詐騙得手款項差距很大。蒲女到案後辯稱周轉不靈，最後才坦承自己沒有管道買到低價商品，只是以話術吸引網友下訂，沒錢還被害人，希望未來能做小吃業努力工作還錢。

一審認定蒲女詐騙金額達2億多元，造成435人財務損失及破壞經濟交易秩序，雖然認罪，仍重判14年徒刑，並追徵沒收犯罪所得。

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