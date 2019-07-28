詐騙新手法！傳訊息要你認證號碼「電信扣款功能」將被盜用

2019-07-28 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕各位民眾小心啦！一名女網友分享遇到最新詐騙手法，透過點入不明網址，輸入電話號碼並認證後，對方就能夠使用你的「電信扣款功能」，除了會被盜刷金額以外，還可能面臨永久不能使用電信扣款這個服務。

據臉書社團「爆料公社」，一女網友分享昨（27）日遇到的詐騙事件，因不少網友也收到相同的詐騙簡訊，引起版上熱烈討論。原PO說明，她昨天下午先收到一則簡訊，上頭寫著「包裹已派發，請您及時查收」並附上一串網址，因原PO恰巧有買東西，而不疑有他地點進連結，隨後網頁要她輸入電話號碼並確認認證碼。

原PO表示，到了晚上她開始收到消費紀錄，第一筆為33元，她一開始覺得奇怪怎麼查不到這筆結果，再過一下，她又收到第二筆3290元的消費紀錄，原PO懷疑是不是被盜，因此打去台哥大，一服務人員表示因原PO下午有做電話認證這個動作，所以別人可以使用她的電信扣款功能。

原PO今天則打給蘋果手機客服，該客服也表示這兩筆的確不是原PO的帳號購買，且蘋果客服說她的號碼「永久不能使用電信扣款這個服務」，不過，原PO也說明蘋果客服服務態度很好，立馬幫她取消這兩筆扣款帳單。

看到該分享的網友紛紛回應「剛剛才收到」、「謝謝分享長知識了」、「受害者之一，一模一樣的網址，被盜刷1880」、「好像蠻多人都有收到」、「這就是詐騙簡訊」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法