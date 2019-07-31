「快遞包裹已發，請您查收」是詐騙簡訊 刑事局提醒「別點」

2019-07-31 00:00

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局預防科發現，近期許多民眾接獲一則「包裹已派發，請您及時查收」的簡訊，經查這是「釣魚簡訊」，呼籲如果有收到，切勿點擊連結，也不要下載任何程式或輸入任何資料。

刑事局預防科表示，詐騙集團先架設一個假網站，並將網址連結透過手機簡訊方式發送至民眾手機，民眾恐因一時不査，或為確認簡訊內容真偽，就點入該短網址，並依據網址內容輸入個人資料，甚至帳號密碼（包含Google 帳號或Apple ID、信用卡帳號密碼）等，詐騙集團再向電信公司申請驗證碼並傳送到民眾手機，民眾收到驗證碼填入後，個人手機預設的「小額付費」功能隨即遭詐騙集團使用，若您有輸入信用卡資料，也可能被盜刷。

刑事局預防科建議參考以下4個處置方式：

一、關閉手機小額付費功能。可電話聯繫電信公司客服人員，告知有點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能；若未收過簡訊，也建議申請關閉，避免遭盜用或誤用。

二、聯繫信用卡公司。若有輸入信用卡卡號，並遭盜刷，請立即連絡信用卡公司，告知有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，如發現非本人刷卡紀錄，提供刷卡或消費平臺頁面，儘速向信用卡公司反映，並建議辦理停卡，以防被盜刷。

三、請交易平臺取消交易。可立即查詢iTunes等網路交易平臺是否有異常交易紀錄，如有應立即向交易平台客服反映，尋求相關協助。

四、手機回復原廠設定。因點擊該假網址，恐有遭植入惡意程式的可能性，為確保個人資料完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，以清除惡意程式。

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