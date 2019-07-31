驚！今夜鬼門開 地藏王廟超度逾半是「嬰靈」

2019-07-31 12:04

〔記者湯世名／彰化報導〕明天就是農曆7月1日鬼門開，彰化縣鹿港鎮地藏王廟最近出現多名4、50歲的婦人前來超度「嬰靈」，其中1名高齡81歲的阿嬤超度的對象竟然是她年輕時所拿掉的3個「嬰靈」，她向神明詢問得到4、50年前拿掉的3個小孩還跟著她，才會趕快來超度，希望這3個嬰靈趕快投胎！鹿港地藏王廟總幹事林慧娟說，現今年輕人觀念開放，卻又不願生小孩，一旦懷孕就墮胎，因此超度嬰靈比例居高不下，今年超度嬰靈比例就高達近5成，相當驚人。

林慧娟說，這位81歲阿嬤在年輕時曾經拿掉3個小孩，對於數十年前拿掉小孩一事相當在意，經詢問神明，才知這3個小孩一直跟著她，因此趕緊來地藏王廟超度嬰靈。

另1名40多歲已婚的男子最近也來地藏王廟表示要超度嬰靈，而且是超度他在婚前與女友拿掉的4個小孩，以及他婚後與妻子拿掉的1個小孩，總共要超度5個嬰靈，依每個嬰靈超度費用1200元計算，該名男子共花費6000元。

林慧娟說，超度嬰靈不分男女老少，現代年輕人觀念開放，加上少子化影響，不少人懷孕後選擇墮胎，即來辦理超度嬰靈；該廟每年超度法會中，辦理超度嬰靈的男女都占相當高的比例，今年更高達近5成，比例相當驚人。

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