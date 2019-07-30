新園鄉設產業園區 地方憂「沒雞蛋只有雞屎」

2019-07-30 22:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的東港鎮近40公頃的鎮有地，位置行政區不在鎮內，卻因當時時空背景座落在北邊的新園鄉，近期屏東縣政府有意將於該地設置產業園區，引發部分承租戶反彈，新園鄉村長聯誼會今天召開會議，並指縣政府以要發展新園的理由，卻未曾完整知會鄉公所，認為恐有黑箱之嫌，除要求還地給新園鄉，也擔心未來「沒雞蛋只有雞屎」，醞釀抗議。

東港鎮的該塊鎮有地位新園鄉新園村，已被畫定為工業區及農業區，緊臨現有的五房工業區，據悉，該地為早年戒嚴政府強迫東港鎮公所換取鎮內的大鵬灣土地，而成為位於行政區外的行政區公所公有地，民間也俗稱為「飛地」。

屏東縣政府城鄉處指出，縣內產業園區用地皆已飽和，經過清查，將和東港鎮公所合作開發此地，提供平價產業用地予製造業，活絡新園、東港的地方發展，現正在進行開發的可行性評估，未來將呈報內政部、經濟部等單位進行報編。

不過，承租戶則認為未來無法續租且不滿救濟、補償等措施，日前陳情村長及鄉代，村長聯誼會長何有量指出，這件事因為突然通知承租戶，承租戶陳情才讓大家驚覺東港鎮有塊鎮有地在新園鄉，據他們所知，既然當初是以地易地背景及用途已經去除，應該還給新園人。鄉代盧政宏則說，設置產業園區的排廢，對新園的土地、空氣、水源有極大疑慮，加上新園鄉公所非地主無法以此為地方稅收，且縣府也未曾知會地方，將抗爭到底要求縣府說清楚。

據《國有不動產撥用要點》規定，機關要申請撥用國有不動產，應檢具上級機關審核所擬使用計畫等。縣政府則回應，事前都已向當地承租戶溝通、說明，且最早的開發計畫還包含旁邊的新園鄉的鄉有地，但當時未獲鄉公所匯整一致意見，因此只能回歸到單純的東港鎮有地的開發，未來預期將以租售並行方式開發，但獲悉此事注意後續發展。

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