現勘飄臭養雞場 枋寮鄉公所決議：請屏東縣府撤照

2019-07-11 20:11

［記者陳彥廷／屏東報導］紛擾多年的屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場長期惡臭擾鄰，鄉長陳亞麟上任後函請屏東縣政府廢止該養雞場的相關執照，但縣政府行政指導指審查初審部分應由鄉公所執行，今天鄉公所官員大陣仗前往現勘，發現不少部分並不符當初核淮設立的情形，下午作出決議，再度發函請縣政府撤照。

樂樂等5間養雞場臭味擾鄰，長期下來引發居民數度反彈，枋寮鄉公所今天下午三點由鄉長陳亞麟率鄉公所官員多人進入該養雞場進行現勘，在1個多小時現勘過程中，發現「佔用國有地」、「雞屎堆肥去處」及「1場分5場」等諸多情形仍有違規，現勘後決定再次函請縣府撤照。

樂樂養雞場設立後的惡臭引發民眾批評，居民為長期抗戰，還曾成立自救會，並多次走上街頭抗爭，更遠赴縣政府陳情，但業者自認已符排放標準且一切合法，長久下來無解，鄉民與代議士間糾葛紛擾多年。

整起事件因立委黃國昌於國會指稱屏縣府是因議長周典論並護航其親戚也是議員的周碧雲，枉顧鄉民居住權益，成為全國議題，更在立委黃國昌及立委莊瑞雄親赴樂樂養雞場現勘卻吃閉門羹後達到前所未有的高峰。

鄉長陳亞麟指出，現勘經屏縣府行政指導後決定雙管齊下，除再發出公文要求撤照，也排定現勘作為審查程序之一，並通知業者到場，釐清困擾鄉民多年的臭味問題，經過現勘後認為有諸多不符當初核淮所允許的狀況，函請撤照。

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