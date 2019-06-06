枋寮養雞飄臭鄉公所函請廢止 農委會、屏縣府各彈各調

2019-06-06 20:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮樂樂養雞場臭味薰天數年，「戰神」立委黃國昌今天早上到場現勘，但原定出席的屏縣府卻「沒有半個人」，現勘整場缺席，黃國昌更指未到是「長官指示」，再引爆縣政府包庇疑雲，不過，屏縣府今天下午大動作發出聲明，指要在枋寮鄉公所「初審」後才能進行下一步動作，但今天到場的農委會官員則直言，縣府不必等待鄉公所陳報意見即可逕行處理。

黃國昌與立委莊瑞雄在場枯等不到屏縣府官員到場後，有備而來的他直接拿出手上的資料與在場的農委會、環保署、內政部、自來水公司及鄉公所等官員「對質」。他首先提出，2016年10月31日農委會已到過養雞場做過會勘，明確指出這5場雞場沒有分場、顯然不符合分場原則，且無各自的排水口。

黃國昌說，當時會勘屏東縣政府也都有派員前來，現勘紀錄就是認定違法的結論，農委會也依畜牧法第4條第2項規定，認定應屬合併計算飼養規模，要求縣府主管機關盡速依職權調查證據，不需等待鄉公所陳報意見，但縣府至今未從執行相關處置，都是以公所沒初審來打煙霧彈，模糊焦點。

黃國昌指出，在立法院曾受莊瑞雄協助，莊也讓出質詢時間給他，能他完整釐清整件事始末，莊瑞雄則說，現勘匯集各機關提供意見，有了實質進展，權限明顯在地方，地方檢視資料若是合法，但民眾認為有臭味就是改善的問題，但若不合規範，該如何處分就如何處分。

到場的農委會官員也指出，這些都應由主管機關認定，即是縣市政府依職權完成調查，不必待鄉公所陳報意見。

不過，屏東縣政府至今仍堅持以「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」，發出公文要求枋寮鄉公對該雞場的變更和改善進行「初審」，並強調縣政府絕對會嚴格進行複審，但枋寮鄉公所夾在中間，面對「不同調」的中央主管機關及地方主管機關的行政指導，可說是進退維谷。

對此，枋寮鄉長陳亞麟發出聲明，他重申，公所最重要態度早在5月20日就已函請主管機關逕行依法行政並廢止畜牧登記證及容許使用表明立場，但因縣政府行政指導要初審，在本週一經與縣政府和農委會協調後，決定從廢止和初審程序「雙管其下」，初審現正辦理中，且各違法事項都會明確註記，他並再次強調，「無法代替過去首長回應為何不初審」。

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