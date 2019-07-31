台劇成績亮眼！Netflix首度加入NMEA

2019-07-31 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕Netflix破天荒史上首次加入台灣協會「新媒體暨影視音發展協會」（NMEA）。Netflix亞太區政府關係主管Darren Ong不僅出席「2019台灣網路治理論壇」，暢談OTT納管議題，本週Netflix將首度參加台北漫畫博覽會，不僅設置展區，還邀請Netflix首席動漫製作人櫻井大樹，分享首部原創動畫《Eden》的創作秘辛。其中最值得注意的是，這部動畫是和台灣動畫公司「西基動畫」（CGCG）一起合作製作。

根據「數位時代」報導，NMEA自2017年底成立，由酷瞧新媒體執行長蔡嘉駿擔任理事長，蔡嘉駿回憶Netflix終於加入的契機，表示，或許和陳其邁的會面是一個「關鍵點」。蔡嘉駿表示，Netflix內容部門來台灣的頻率愈來愈高，希望未來可以有更長久的合作，並盡可能讓他們看到好的劇本、內容，畢竟連霹靂都願意買了，可見Netflix看內容的角度非常多元。

「數位時代」指出，不難看出Netflix的題材趨勢，走向「多元」、「本土、在地，以《霹靂英雄戰紀之刀說異數-第一季》為例，就是一個極具「台灣魂」的代表，更同步被翻譯成26種語言，在Netflix服務的190個國家都有上架。

蔡嘉駿觀察，韓國拍了很多戲劇，日本動漫的強勢更不在話下。在Netflix的布局上，台灣比起日韓，起步較晚，但對Netflix來說，在台灣這邊看到創作動能是不一樣的。

蔡嘉駿強調，OTT納管絕非僅限於影音平台，更關乎整個產業，不能以單一平台而論，台灣內容要輸出國際，除了文化部提出的「OTT國家隊」，讓Netflix這類平台入駐，才能帶動台灣內容產業。

行政院副院長陳其邁今年4月，透過立委鄭運鵬牽線，邀請了Netflix亞太區政府關係主管Darren Ong、「臺灣新媒體暨影視音發展協會理事長」蔡嘉駿、理事鄭名傑、常務監事王師，共同交流關於OTT數位線上影音平台的政策。陳其邁也力邀Netflix考慮在台灣投資內容製作中心。陳其邁表示，文化部已經和通傳會共同成立「OTT交流平台」，期望結合政府與企業的力量，讓台灣好作品傳出台灣，讓世界各地的觀眾也能一起欣賞。

《你的孩子不是你的孩子》廣受好評，被媒體譽為「台版《黑鏡》」，更被美國OTT數位線上影音巨擘Netflix相中，搶下獨家版權。而Netflix近期引進的台劇、台灣電影，也包含《誰先愛上他的》、《魂囚西門》、等等。而在下半年將再引進《五月天人生無限公司》，以及《霹靂英雄戰紀之刀說異數-第一季》。

Netflix將在2019年尾至2020年初，一口氣推出三部華語原創戲劇，包含《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》，前兩部皆為「台灣原創」。知情人士透露，這兩部原創戲劇的收看率，也將成為Netflix加碼投資台灣的參考指標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法