台劇夯 陳其邁邀Netflix來台投資

2019-04-24 18:10

〔記者李欣芳／台北報導〕公共電視製播的劇集「我們與惡的距離」引發社會熱烈迴響，行政院副院長陳其邁最近邀請美國OTT數位線上影音巨擘Netflix來台，投資內容製作中心。

陳其邁今天在臉書以「我們與追劇的距離 越來越短」為題說，和他一樣很喜歡追劇的民進黨立委鄭運鵬，邀請了Netflix亞太區政府關係主管Darren Ong、台灣新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿、理事鄭名傑、常務監事王師，大家一起交流關於OTT數位線上影音平台的政策，他也邀請Netflix考慮在台灣投資內容製作中心。

陳其邁說，台灣影視實力，近年來日漸受到肯定，也獲得國際知名平台的肯定，例如「你的孩子不是你的孩子」、「麻醉風暴」、「天黑請閉眼 」等精彩作品，都透過Netflix等平台上，讓國際看見。

他表示，台灣有好人才，好技術，好創意，能夠有好創作，就更需要有好平台。文化部已經和通傳會共同成立「OTT交流平台」，結合政府與企業的力量，不只讓台灣，還讓其他國家的觀眾，一起能欣賞更多台灣好作品。

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