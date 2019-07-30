淡海輕軌通勤族快看！ 9月起下班尖峰時段增班

2019-07-30 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌營運以來，為淡水地區帶來觀光人潮，迄今吸引超過240萬人次搭乘，今年7月起第10列車投入營運，加上紅樹林站與台北捷運的連通道開通，平日上午尖峰時段班距縮短，運量比調整前成長4成，新北捷運公司研議9月起下班尖峰時段（晚間6點至8點），班距將由原本15分鐘縮短至12分鐘，提升通勤族搭乘意願。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，為因應大量觀光人潮造訪淡海輕軌，縮短旅客進出站的時間，於起站V01紅樹林站增設刷卡機，同時在連通道旁增設旅客詢問處，提供轉乘旅客票證與旅遊諮詢服務。

吳國濟表示，觀察旅次變化趨勢，今年7月起上班尖峰時段縮短班距，從原本15分鐘縮短為12分鐘、9分鐘，最小班距為6分鐘，運量和6月份比較，第一週提升30.2％、第二週成長32.96％、第三週提高40.97％。

吳國濟指出，因上午尖峰時段營運班表調整，改變民眾通勤習慣，捷運公司研議9月起於下班尖峰時段（晚間6點至8點）增加班次，班距將可由現行15分鐘縮短為12分鐘。

觀光服務提升方面，V01紅樹林站成功引進國際知名品牌星巴克咖啡，設置與淡海輕軌公共藝術結合的特色門市，未來將推出輕軌專屬商品，結合行銷提升淡海輕軌的知名度；此外，輕軌與量販店家樂福合作，推出無現金購物體驗區，販售幾米輕軌特色伴手禮，並積極開發輕軌周邊商品，開設專屬紀念品館，提供觀光客多元豐富的搭乘體驗。

此外，為推廣新北敬老卡點數搭乘輕軌，新北捷運公司規劃結合登山健行、祖孫旅遊及賞夕陽等主題的一日遊行程，暑假期間也推出憑淡海輕軌一日票，即享輕軌周邊商品折扣及商家優惠。

吳國濟說，將在輕軌紅樹林站增設發車時間倒數計時看板，讓旅客明確知道列車發車時間，並導入行動支付系統，鼓勵民眾搭乘淡海輕軌、市區公車、YouBike及渡輪等暢遊淡水。

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