北捷轉搭淡海輕軌快易通！連通道開通 1分鐘到月台

2019-07-05 20:30

〔記者周湘芸／新北報導〕台北捷運紅樹林站銜接淡海輕軌連通道7月1日完工啟用，新北市長侯友宜今天視察時說，相較於過去旅客要到站外轉乘，至少需花費5分鐘路程，連通道啟用後，1分鐘就能到達輕軌月台，連帶使平日全日運量提升近20％。

侯友宜說，根據新北捷運公司資料顯示，自7月1日連通道開放至今，平日上午尖峰時間（06：30-08：30），淡海輕軌通勤旅次已增加近30％，平日全日運量也提升近20％，其中又以V02竿蓁林站增加40％最多。新北捷運公司也縮短淡海輕軌平日上午尖峰班距達到6分鐘，每天中午12點半至下午4點半觀光旅次需求高，班距也縮短至12分鐘，明年淡海輕軌將通往漁人碼頭，盼能吸引更多的遊客帶動地方發展。

新北市政府捷運工程局說，因應轉乘便利性提升，淡海輕軌新增的第9列車已經完成測試，座椅材質也從原本鋁板貼附人工皮更換成「高強度防火塑料」，具防火、耐磨抗刻劃等特性。

新北捷運公司提醒，旅客使用連通道由淡海輕軌轉乘至捷運淡水信義線，均需先刷卡出站，再刷卡進入捷運淡水信義線紅樹林站，反之亦然，捷運公司於輕軌列車上會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據《大眾捷運法》規定，除需補繳票價，另將支付票價50倍的違約金。

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