台中溫泉攝影賽出包 綠議員點出多項問題

2019-07-30 15:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府觀旅局舉辦「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」，市議員黃守達今日接獲民眾陳情指出，該比賽徵件日期截止後，觀旅局臨時更改徵件時間，還有投票紀錄被清空、作品篩選不照規則、網站出包等問題。黃守達痛批，這不僅是對參賽Coser極度不尊重，也對市府形象與公信力造成傷害。

黃守達指出，「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」不知是否宣傳不足，造成徵件量不夠，竟在徵件截止後2天，突然重啟並延長徵件時間，讓原期限內繳交作品的參賽者大呼不公。

黃守達表示，誇張的不僅於此，主辦單位已通知參賽者可以開始拉票，網頁也確實載明投票日期，卻在投票開始後3天清空投票紀錄，宣稱那只是測試版網頁，未有任何補償措施，甚至事後竄改網頁資訊意圖掩蓋，誇張行徑令人咋舌，目前已有多組參賽者表示失望，想退出比賽。

黃守達質疑，盧市府上任以來，從台中購物節、珍奶節到好湯溫泉季，每個宣稱拚經濟、拚觀光的活動都頻頻出包，他呼籲盧秀燕應好好重整市府步調，應找出問題癥結點並盡速改善，也要給這項比賽參賽者們一個交代，否則不僅活動效益有限，還會淪為全台笑柄。

更新：對此，觀旅局表示，因至徵件截止日收件作品數量不如預期，且有民眾反映時間太短不及準備，為提高徵件數量，並選出更佳的作品，而將截止日期延至7月19日，並公告於台中觀光旅遊網及大玩台中粉絲團。

觀旅局也說，原訂7月25日開始第2階段人氣票選，因委辦廠商作業耽誤，無法如期上網票選，且經審核有幾張作品違反簡章規定，退回廠商修正，觀旅局29日於台中觀光旅遊網公布自7月30日開始人氣投票。廠商工作人員於7月26日不慎將未經該局審查核定的人氣票選網頁外流，造成參賽者誤解，為補救疏失，7月26日起投票均納入計票，不影響參賽者權益。另外，觀旅局也將依契約追究廠商及相關人員責任。

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