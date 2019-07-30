獨家》彰化警局前水溝爆量孔雀魚引狂撈 短短4天幾滅絕！

2019-07-30 14:37

〔記者湯世名／彰化報導〕浩劫！彰化縣警局前水溝棲息爆量孔雀魚消息於本月27日傳出後，連日來吸引大人、小孩或蹲或趴在水溝蓋上，拿著漁網朝水溝內打撈，有人短短半小時就撈出數十尾孔雀魚，不料由於過度捕撈的結果，短短4天當中，水溝內的孔雀魚竟已所剩無幾，恐剩不到50尾，民眾呼籲為了孔雀魚棲地自然繁衍著想，「不要再撈了！」

「排水溝有孔雀魚，趕快來看！」很多人乍聽都不敢相信彰化縣警局四周收納民生廢水的排水溝，竟然有爆量的孔雀魚，成魚魚尾紅、橙、藍、金等色彩斑斕，美麗程度不亞於水族館賣的孔雀魚，有民眾樂說自從排水溝內滿布孔雀魚後，蚊子好像也變少了，因為孔雀魚會吃蚊子的幼蟲，溝內孑孓幾乎被魚吃得一空，環境進步不少。

不過彰化縣警局前水溝棲息爆量的孔雀魚消息，經由一傳十，十傳百，從本月27日起吸引不少民眾拿著魚網前往撈魚，但也有人只是撈起後觀賞，旋即又放回水溝內，不過28日星期日一度同時有20多人在撈魚，蔚為奇觀，就連昨天也有5、6人不畏烈日照曬，為的就是將色彩絢麗的孔雀魚打撈回家飼養。

不料由於疑似過度捕撈，今天有民眾前往觀看時，發現水溝內的孔雀魚竟已所剩無幾，僅剩許多小魚四處游晃，不復日前孔雀魚爆量的壯觀，民眾粗估水溝內的孔雀魚恐已剩下不到50尾，呼籲大家不要再度捕撈，讓剩下的孔雀魚繼續自然繁衍。

彰化市公所清潔隊長林群富對於溝內爆量孔雀魚也感到不可思議，雖然捕捉沒有違法之虞，但他表示孔雀魚會吃孑孓，呼籲民眾盡量不要捕撈，以維護自然生態。

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