全台本週仍是「熱番薯」 下週幾個熱帶擾動生成

2019-07-29 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕全台明（30）日除了台東、恆春半島有零星降雨，天氣以晴朗炎熱為主。這樣的好天氣預計維持一週，下週天氣將轉為不穩定，並陸續有幾個熱帶擾動開始發展。

中央氣象局預報，明天台灣天氣穩定、陽光耀眼，各地高溫都在33度以上，僅台東、恆春半島一帶有斷斷續續的降雨，午後在山區及近山區有小範圍雷陣雨。

天氣風險公司指出，受到太平洋高壓增強影響，未來一週預計都是晴朗炎熱的好天氣，午後陣雨範圍也縮小轉為山區為主。不過下週可能會有幾個熱帶擾動陸續生成發展，也就是說有影響台灣天氣甚至形成颱風的機會，提醒民眾多留意氣象資訊。

溫度方面，明天北部25至36度，中部26至35度，南部25至35度，東部26至35度，外島地區27至34度。其中大台北地區、中南部近山區、花東縱谷一帶高溫有機會達36度，請民眾特別留意。

紫外線方面，北北基、竹苗、台中、彰化、連江為紅色「過量級」，可在20分鐘內的曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；其餘地區為紫色「危險級」，促成傷害的曝曬時間為15分鐘內。

空氣品質方面，宜花東、金門、澎湖為「良好」等級，其餘地區為「普通」等級。環保署補充表示，明天環境風場為偏東風，西半部地區風速較弱，加上午後光化作用影響，臭氧濃度容易上升，影響當地空品。

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