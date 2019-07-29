南海擾動今明恐成熱帶性低氣壓 週四後降雨機率增加

2019-07-29 15:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今明兩天南海將有熱帶性氣壓生成！中央氣象局預報員陳建安表示，南海到菲律賓附近低壓帶目前有兩個熱帶系統正在發展，一個是位於南海附近的熱帶擾動，預計今明兩天就有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除成為輕颱的可能，週四後全台降雨機率提高；另一個則是菲律賓東方的的熱帶擾動有機會在週四以後發展，但仍要持續觀察。

氣象局預報員陳建安說，週三太平洋高壓勢力強，各地都是多雲到晴的好天氣，僅台東南部和恆春半島一帶降雨機率較高，午後雷陣雨範圍則集中在各地山區和近山區平地；氣溫方面，各地白天高溫大致在33度以上，大台北、中南部近山區及花東縱谷則要留意36度高溫。

氣象局預估，週四起太平洋高壓北抬，台灣南部的低壓帶也會跟著北抬，加上南海附近有熱帶系統正在發展，有機會在今明兩天發展為熱帶性低氣壓，台灣附近大氣環境不穩定、水氣增加，花東、台灣南部整天有不定時斷續降雨，中部以北、宜蘭地區維持多雲到晴，但各地午後雷陣雨範圍擴大，可能有較大雨勢發生。氣象局說，該系統預計將朝海南島方向前進，直接影響台灣機率低。

週三、週四受低壓帶北抬影響，台灣中南部沿海及東南部沿海容易有長浪發生，請民眾要別留意。

此外，菲律賓東邊也有熱帶系統在發展，有機會在週四過後發展起來，但強度及影響台灣程度仍要持續觀察。

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