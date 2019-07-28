高溫悶熱！週一全台各地晴到多雲 也將進入颱風月

2019-07-28 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日全台各地天氣大致呈現晴到多雲，普遍高溫悶熱，高溫大致落在32到36度，午後仍須留意局部雷陣雨。時序也將進入8月的颱風旺季，提醒民眾開始多加注意熱帶系統變化。

中央氣象局預報，太平洋高壓逐漸增強，全台各地的天氣大致呈現晴到多雲。然而由於風向逐漸轉為東南風，迎風面的東南部地區、恆春半島及澎湖，將會有不定時的局部短暫陣雨。由於對流雲系在午後時段較易發展，因此各地仍有局部短暫雷陣雨，而在山區活動的民眾，須多加留心溪水暴漲的可能。此外，明天降雨範圍及雨量，將會有縮減的趨勢。

天氣風險公司表示，時序進入七月末、八月初，也將進入颱風旺季。本周四起，南海系統發展也預告了下一波熱帶系統將活躍開始。八月更是大家常說的颱風月，颱風生成數量較多，建議民眾開始多加注意熱帶系統變化，提前作好充分準備。

溫度方面，各地高溫約32到36度，沒有降雨時依然悶熱，戶外活動請多注意防曬並多補充水分。

紫外線方面，明日台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣高達「危險級」，北部地區皆為「過量級」，提醒民眾做好防曬工作，並盡量避免在10點至下午2點間的烈日下活動。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級。明日太平洋高壓逐漸增強，臺灣各地天氣炎熱，大致呈現多雲到晴，垂直擴散條件佳；而環境風場為東南風，竹苗以北由於位於下風處，污染物易累積，而午後光化作用影響之下，臭氧濃度易上升。

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