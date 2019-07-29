紀念鄧雨賢 金曲歌后、歌王獻唱還加碼客家音樂劇

2019-07-29 16:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣鄧雨賢紀念音樂會系列活動，今年首度移師芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園，預定8月3、10及11日舉辦3場戶外音樂會，除邀請金曲歌王、歌后殷正洋、黃妃、秀蘭瑪雅等人搭配新竹交響管樂團獻唱，還策劃別出心裁的客家舞蹈音樂劇《哈豬妹个番茄園》以及環境劇場藝術體驗營，期望以多元方式緬懷鄧雨賢。

為宣傳本週末開跑的鄧雨賢紀念音樂會，演出團體今天應邀演出為活動暖場，殷正洋在與會貴賓按下古典造型的揚聲器後，走出舞台壓軸獻唱「望春風」等經典作品，民眾坐在公園綠意盎然的樹下欣賞表演，心情格外愉悅。

鄧雨賢的後代鄧世珍、鄧世琦等人致詞時，感謝縣府多年來舉辦紀念音樂會。芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸和鄉代等人，邀請大家一同來感念台灣民謠之父鄧雨賢，為新竹縣留下珍貴的音樂瑰寶。

文化局長李猶龍表示，8月3日週六晚上6點半的「夏夜．三線情」音樂會，由北埔國小合唱團揭開序幕，並邀請金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅齊聚獻唱，以及由金曲歌王殷正洋搭配新竹交響管樂團，重新演繹鄧雨賢的經典作品，同時也邀請新世代音樂創作歌手蕭迦勒與金臂勾樂團，攜手展現客家音樂的無限可能。

8月11日週日下午3點登場的「夏日．好客戲《哈豬妹个番茄園》」，由「築夢舞集」改編經典童話故事-三隻小豬，為這次活動編創客家舞蹈音樂劇，創意結合歌謠、舞蹈、戲劇、魔術等元素，更特別將芎林特產-番茄融入其中，獨具巧思的作品，預期將帶給觀眾耳目一新的藝文體驗。

另外，參加8月10日環境劇場藝術體驗營的學員，也將於當天參與舞劇演出。縣長楊文科表示，鄧雨賢紀念音樂會系列節目豐富精彩，歡迎鄉親朋友一同來聽好音樂，共度美好的盛夏夜晚。活動詳情可參見「新竹FUN表演」網站http://fun.hchcc.gov.tw或竹縣go藝思臉書粉專。

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