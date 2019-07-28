防治登革熱鄭文燦免爬樹 使用「蘇力菌」噴灑即可

2019-07-28 11:38

［記者陳恩惠／桃園報導］國內近來發生多起本土登革熱群聚疫情，且全國登革熱境外移入個案數創十年新高，桃園市長鄭文燦今天上午號召里長們投入社區環境清潔工作，呼籲市民主動清除家戶內外孳生源，共同對抗登革熱，同時偕同96歲楊姓志工嬤，逐一清除積水容器、樹洞，表示免爬上大樹，只要使用微生物製成的藥劑「蘇力菌」噴灑便能將孑孓殺死。

另因應暑假民眾出國旅遊機率增加，也邀集桃園市旅行商業同業公會成員前來響應，由鄭文燦贈送旅行同業公會防蚊液，希望公會能協助宣導旅客出國旅遊時，應落實相關防蚊措施，並提供防蚊液給予前往疫情流行地區旅遊的領隊，協助團員做好防蚊措施，將登革熱疫情阻絕境外。

鄭文燦說，登革熱防治須定期檢視家戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」4個步驟，藉由巡檢容易積水的容器和輪胎、倒掉積水、清理容器與刷洗去除蟲卵，才能有效清除孳生源，降低傳播風險。

鄭文燦偕同高齡96歲楊姓志工嬤，一起沿著朝陽公園周邊巡視，以蘇力菌噴灑樹洞，他說，樹洞易積水繁殖病媒蚊，市府環保局與衛生局共同研究，採用蘇力菌的噴灑方式，阻絕孑孓的繁殖，經過驗證是有效果的，也是正確、安全的作法。

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