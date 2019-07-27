又是縣道139！ 集集段重機呼嘯 嚴格取締噪音超速

2019-07-27 17:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕連接南投與彰化的縣道139，近日在集集路段出現重機吵雜的現象，由於當地外環道路橋樑正在重建，以致從南投、中寮來到集集的重機，都會改走市區，惟部分重機呼嘯引發巨大噪音，影響住戶安寧，為此集集鎮公所與警方、環保局近來加強攔查取締，盼遏止機車改裝歪風，維護當地生活品質。

集集居民說，今年初在集集的外環道路，正好有橋梁改建，以往循縣道139來到集集的重機，因而改道進入市區，但市區住戶眾多，重機車輛噪音吵雜，影響生活安寧，才會求助公所協助解決。

集集鎮公所表示，近期已在重機經常出現的假日時段，會同警方、環保局進行攔查，雖稽查時有重機出現，但恐因當時天氣不佳，車潮較少，並未查獲噪音超標等機車改裝情況，不過日後仍會不定期會同相關單位加強取締，避免噪音擾民。

警方指出，隨著縣道139固定式測速照相桿啟用開拍，沿線路段也會設置活動式測速照相機，並有警力進行攔查，今也有在南投段值勤，未來仍會鎖定假日與重點路段取締，減少超速、逆向、噪音等問題。

南投縣環保局則說，針對縣道139噪音問題，現已配合警方、監理站前往攔查，若噪音超標，可依噪音管制法處1800至3600元罰款。

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