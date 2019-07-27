台灣大學生背國旗走西班牙 喊話：我來自台灣我驕傲

2019-07-27 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一台灣學生到訪天主教知名的朝聖路「聖雅各之路」，並背著國旗徒步走800公里，發文分享「在國外扛國旗是種感動 ，我不為誰扛，只為自己，我來自台灣，我驕傲」，看到的人都相當感動。

一就讀靜宜大學的學生謝孟恩與他的學長姐背著國旗徒步走過長約800公里的世界遺產「聖雅各之路」，謝孟恩並發文說道「在國外扛國旗是種感動 ，我不為誰扛，只為自己，我來自台灣，我驕傲，這段路上多數朝聖者都知道我們美麗的國家，不管今天台灣世界上地位如何，在這條路上人人都是兄弟姐妹，我們來了，我們苦過，我們走過」。

「聖雅各之路」為天主教徒知名的「朝聖之路」，終點為西班牙的聖地牙哥康波斯特拉主教座堂。其父親、崇仁醫護專校生命教育中心主任謝昌任轉發他的心路分享，表達支持。

《聯合新聞網》 報導指稱，謝昌任說，支持兒子帶國旗朝聖，兒子與學長與在西班牙當交換學生另名學姊，共3人朝聖，和其他各國朝聖者從法國走到西班牙800公里路程，他支持兒子暑假出國徒步朝聖，光榮天主，兒子帶國旗朝聖，顯示年輕人熱情，熱愛生養他的土地、國家，他鼓勵兒子「生活不是堆砌出來的，而是過山過水走出來的、更是跋山涉水走過來的」。

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