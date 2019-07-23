拒拿五星旗！「蘭嶼小飛魚」在波蘭自備國旗進場

2019-07-23 09:31

［記者黃明堂／台東報導］台東蘭嶼椰油國小學生組成的「小飛魚文化展演隊」，正在波蘭參加「國際兒童藝術節」，開幕典禮時竟被大會送上「五星旗」，他們當下拿出自備的國旗進場，再於國際舞台呈現精彩舞蹈。

在蘭嶼以「小飛魚文化展演隊」故事拍攝「只有大海知道」電影的導演崔永徽在臉書留言寫道：「看到我們的國旗和小飛魚們站上國際舞台，真是讓人內心激動，熱淚盈眶⋯⋯」。

蘭嶼椰油國小於2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，獨特島嶼原始風情與孩童天真熱情，獲得國內多次演出邀請及多項比賽肯定，表演團隊受邀到波蘭參加當地時間7月21到28日舉辦的國際兒童民俗藝術節，演出蘭嶼傳統舞蹈。

21日晚間開幕典禮，「小飛魚文化展演隊」在臉書貼文指出「開幕典禮上，大會為所有參與活動的國家準備了國旗，收到國旗打開一看，居然是五星旗，還好我們自己有準備我們的國旗，不然可能要退席抗議了。」

校長陳淑雯貼文說「中華民國國旗因小飛魚飄揚在歐洲囉！哈哈，莫名感動！」也提到大會因中國大使館關切，要他們拿五顆星上場，此舉讓時差中的教師團當場驚嚇清醒。

蘭嶼小飛魚在歐洲捍衛國家尊嚴，網友紛紛留言按讚及表達感動，也有眼淚直接滾下來。

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