拒拿五星旗！「蘭嶼小飛魚」在波蘭自備國旗進場
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蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭國際兒童藝術節持中華民國國旗參加開幕典禮。（取自臉書）

蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭國際兒童藝術節持中華民國國旗參加開幕典禮。（取自臉書）

2019-07-23 09:31

［記者黃明堂／台東報導］台東蘭嶼椰油國小學生組成的「小飛魚文化展演隊」，正在波蘭參加「國際兒童藝術節」，開幕典禮時竟被大會送上「五星旗」，他們當下拿出自備的國旗進場，再於國際舞台呈現精彩舞蹈。

在蘭嶼以「小飛魚文化展演隊」故事拍攝「只有大海知道」電影的導演崔永徽在臉書留言寫道：「看到我們的國旗和小飛魚們站上國際舞台，真是讓人內心激動，熱淚盈眶⋯⋯」。

蘭嶼椰油國小於2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，獨特島嶼原始風情與孩童天真熱情，獲得國內多次演出邀請及多項比賽肯定，表演團隊受邀到波蘭參加當地時間7月21到28日舉辦的國際兒童民俗藝術節，演出蘭嶼傳統舞蹈。

21日晚間開幕典禮，「小飛魚文化展演隊」在臉書貼文指出「開幕典禮上，大會為所有參與活動的國家準備了國旗，收到國旗打開一看，居然是五星旗，還好我們自己有準備我們的國旗，不然可能要退席抗議了。」

校長陳淑雯貼文說「中華民國國旗因小飛魚飄揚在歐洲囉！哈哈，莫名感動！」也提到大會因中國大使館關切，要他們拿五顆星上場，此舉讓時差中的教師團當場驚嚇清醒。

蘭嶼小飛魚在歐洲捍衛國家尊嚴，網友紛紛留言按讚及表達感動，也有眼淚直接滾下來。

  • 蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭的演出。（取自臉書）

    蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭的演出。（取自臉書）

  • 蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭的演出。（取自臉書）

    蘭嶼小飛魚文化展演隊在波蘭的演出。（取自臉書）

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