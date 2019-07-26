澎湖珊瑚花園淨灘 台北關渡扶輪社連續3年渡海協助

2019-07-26 20:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋廢棄物問題人人有責！台北關渡扶輪社連續3年跨海抵澎，協助澎湖珊瑚花園淨灘活動，今日再度與農漁局及樂福海洋工坊合辦淨灘淨海活動。縣長賴峰偉前往現場致贈台北關渡扶輪社感謝狀，並提出年底前達成「零海廢」目標。

馬公市鎖港杭灣為澎湖珊瑚礁人工植栽區、珊瑚海洋花園及海底郵筒所在地，海水清澈、水域安全、珊瑚礁復育成果豐碩、生物多元，已成新興浮潛、潛水聖地，去年吸引約4萬1000名遊客，今年迄今約2萬9000人，可見自然資源保育與觀光發展相輔相成。

賴峰偉表示，珊瑚復育成效要好，必須要有良好的環境、清澈的海水。綿延乾淨的海岸一直是澎湖的驕傲，近年因海廢影響景觀及海洋生態，因此他呼籲政府、民間、個人通力合作，潔淨海洋，還大地清新風貌。農漁局長陳晶卉表示，台北關渡扶輪社已連續3年參與澎湖珊瑚礁復育計畫及協助清理海廢，此次結合樂福海洋工坊清理鎖港杭灣珊瑚礁人工植栽區海域及陸域海漂物，同時捐贈澎湖珊瑚復育基金。

此次活動另邀請O2 LAB海漂實驗室，傳授海廢處理經驗談、如何讓海漂物重生，指導參與人員完成淨灘及海漂物分類的工作，將愛護環境的行動落實於生活中，同時讓解決海廢問題成為全民運動，才能達到事半功倍之效。

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