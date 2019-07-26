備戰颱風汛期 屏東縣完成箱涵、溝渠清淤

2019-07-26 14:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕7、8月是颱風旺季，屏東縣政府因應今年汛期，除6月中旬已完成15座抽水站及易淹水地區130部移動式抽水機整備佈署，今年還投入1000多萬經費針對雨水下水道箱涵、區域排水幹道和大小溝渠進行全面巡檢、清疏作業，提早進入備戰狀態，務必將颱風可能造成的災害降到最低。

縣府水利處表示，目前全縣易淹水區域共建置15座抽水站，大多集中在沿的佳冬、林邊、東港等鄉鎮，抽水站包含47部抽水機組及附屬109扇水門，在汛期前都已完成檢測正常運作。今年縣府另增購15部移動式抽水機，佈設南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、瑤仔口橋下游側等處，總計縣境已有130部移動式抽水機預佈，以利快速機動緩解積淹水，並預備6600多個防汛塊及6000多只太空包應急。

此外，全縣12條縣管河川及92條區域排水、都市計畫下水道系統、山坡地野溪等水利設施，水利處從今年初開始就不定期進行巡檢，其中下水道清淤作業，今年5月前就由各鄉鎮市公所發包，縣府水利處也針對5至11月易淹水地區東港鎮、枋寮、林邊等鄉及去年颱風發生淹水的內埔、新園等下水道開孔檢查，清除測溝連通管雜物及清疏雨水下水道箱涵。

水利處表示，開孔巡檢發現下水道有淤塞的區段，大多在沿海地層下陷區，因漲潮下水道出口低於海平面，淤積較嚴重，此外，許多明溝與暗渠、下水道匯流處，則因樹枝雜草或民眾丟棄的垃圾雜物造成阻塞，清出的雜物更是琳瑯滿目，甚至有廢棄的腳踏車、飼料袋等，呼籲民眾勿亂傾倒，以免河道無法發揮疏洪功能。

水利處強調，除了汛期前的整備工作外，縣府近年來已導入網路科技防災，完成建置洪水、淹水預警系統及水情災情監測、監控設施，目前在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站，共有130支監視器隨時監控水情，可即時傳送各地資訊供災害應變中心掌握即時處置。

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