基隆鎖管季親子嘉年華明登場 200秒煙火閃耀夜空

2019-07-26 15:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕一年一度的基隆鎖管季，將於明天（27日）迎來重頭戲親子嘉年華活動，下午4點開始在八斗子漁港有香蕉哥哥帶動唱、小丑魔術表演、吉祥物大遊行等系列活動，壓軸是晚上8點50分開始施放、長達200秒的煙火，閃爍整片夏夜天空。

基隆市長林右昌表示，基隆鎖管季今年邁入第15年，鎖管季親子嘉年華是每年的重頭戲，大家在草地上野餐、聽音樂，與親友分享美食，沉浸在美景的懷抱中，炎炎夏日的午後時分，在海港邊與親友共度浪漫仲夏夜，絕對是不可錯過的盛會。

市府表示，鎖管在每年6到9月間洄游於北部海域，成為燈火漁業的主要漁獲，時至今日，基隆鎖管季從推廣海鮮文化「食」的部分，轉變為富有「知識」及「體驗」的大型海洋文化盛會，今年鎖管季親子嘉年華主題為「環保教育」，設計富有教育意涵的海洋闖關區，讓親子可以在遊戲闖關進行互動，從玩中學，達到寓教於樂目的。

今年鎖管季親子嘉年華活動有超過80個攤位，並設有野餐區、攤位熟食區、啤酒暢飲區、特色伴手禮區、吉祥物召集大遊行、舞台表演等系列活動，市府有規劃免費接駁專車，從基隆火車站（旅遊服務中心前）直達八斗子漁港，時間為下午4點到晚上10點，每半小時一班。活動詳情可上「Hi海基隆鎖管季」臉書粉絲團。

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