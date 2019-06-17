侯友宜說全台鎖管逾半來自新北 林右昌反擊：萬里蟹多是基隆產的

2019-06-17 17:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市、新北市誰的鎖管（小卷）產量才第一？

新北市長侯友宜6月6日晚上到深澳漁港主持水舞開幕典禮，侯友宜一邊吃鎖管一邊大力行銷，侯友宜誇口稱全台鎖管一半以上產量來自深澳漁港，意外引爆基隆、新北誰才是鎖管產量第一；基隆市長林右昌今天反擊說，基隆市推鎖管季已15年，15年累積是不容忽視的，如果要說起來，金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆這邊產的。

基隆市政府今天舉辦鎖管季記者會，宣布鎖管季夜釣體驗，13點30分開始受理報名，每週一、三、五的晚上6點到10點出航，每日限30人，10人即可成團。同時也推基隆鎖管季風味餐訂餐資訊。

基隆市副議長林沛祥致詞時指出，最近侯友宜市長要來搶基隆市鎖管第一的地位，讓他很不服氣，鎖管季在基隆已辦了15年，在基隆鎖管不只是美食和漁獲量而已，還有鎖管營造出來的文化和在地的生活方式，要來搶第一，就來良性競爭，對於在地的基隆子弟而言，他覺得還是基隆第一。

林右昌說，大家關心海洋，推廣海洋產業是好事情，基隆市推鎖管季已15年，15年累積是不容忽視的，他謝謝侯友宜市長的關心，大家一起來努力，林右昌話鋒一轉，但如果要說起來，金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆這邊產的。不過，他覺得不需要去爭這個，大家一起來推動海洋產業，也照顧漁民生活，最重要是提供台灣人民海洋文化及海洋美食。

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