台南公立殯儀館8月起全用電子輓聯 休息時還能看電視

2019-07-26 13:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公立殯儀館專區8月起全面實施電子輓聯，包括守靈室及禮廳都禁用實體輓聯，殯葬業者若未配合，將被罰處不能租用設施1至6個月。

台南市殯葬管理所推動綠色環保殯葬理念，繼南區殯儀館、新營福園、柳營祿園及鹽水壽園等4大殯葬專區各級禮廳建置電子輓聯後，守靈室也完成佈建電子輓聯，今（26）日由市長黃偉哲主持啟用典禮，各界民代也出席支持這項環保政策。

黃偉哲說，台南實施電子輓聯雖然起步較晚，但是南部民風有守靈送葬習俗，推動比北部不容易，卻能夠徹底落實，禮廳及守靈室全面實施電子輓聯是全國首創，也是全國建置數量最多的縣市，估計1年可減少1百萬幅實體輓聯焚化浪費。他並呼籲治喪民眾能夠配合訃聞中印製「僅使用電子輓額，懇辭傳統輓聯」，一同響應環保。

傳統輓聯常因告別會場空間不足而重疊掛置，無法看到完整的輓辭內容，而且告別式結束後就焚毀，除浪費資源外，燃燒後更造成空氣污染。

台南殯葬管理所所長郭輝信表示，以往喪家在守靈室為了打發時間，有少數人在打麻將，電子輓聯未使用時可以看電視，希望也能夠提供喪家緩解悲傷情緒，減少這種打牌情形。

郭輝信表示，已於7月加強宣導，自8月1日起全面啟用電子輓聯，初期仍以勸導為主，但是為了落實推動，殯葬業者若未配合改善，將以相關管理規定，禁業者1至6個月不能租用殯儀館設施。

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