台南市公立殯儀館 8月起全面禁掛輓聯布條

2019-05-28 20:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府投入215萬元改善南區殯儀館禮廳，今（28）日舉行揭牌典禮，同時預計6月底前完成其他3處公立殯儀館電子輓聯設置，將有1至2個月宣導緩衝期，8月起全面實施電子輓聯，禁掛輓聯布條。

台南市長黃偉哲主持揭牌典禮時說，南區殯儀館空間活化後，將提供喪家最好的服務，更讓往生者走完人生最好、最有尊榮的最後一個里程。

黃偉哲特別呼籲，整修後的禮廳將全面啟用電子輓聯，將來訃聞下面就要加註全面採用電子輓聯，如此，收到訃聞的單位才會知道不要再送實體輓聯，造成心意打折的困擾。

台南市殯葬管理所說，南區殯儀館所有禮廳與守靈室完成電子輓聯設置，新營福園、柳營福園、鹽水壽園3處公立殯儀館也將陸續改善，預計6月底前完成，屆時將有1至2個月宣導緩衝期，8月起全面實施電子輓聯，所有禮廳及守靈室禁掛輓聯布條，為環保盡一份心力，籲請民眾配合。

南區殯儀館設置於1981年，至今已有38年歷史，當初是全亞洲最大的殯葬園區，由於建築外觀宛如富麗宮殿，台南在地人流傳當年軼聞，很多外地客乍見這棟建築還以為是「高級飯店」。

然而隨著時空變遷，空間老舊不敷所需，擁擠又壅塞，影響服務品質。南區殯葬管理說，這次改善重點，景福廳及景德廳整修後，隔間採活動式氣密隔音牆，在辦理喪禮時，不會互相影響；另外，配合現代科技演進，兩廳配有多媒體數位司儀台，具多媒體控制功能，例如連接筆電、手機、網路設備及USB等裝置，可播放於電子輓額顯示器，也可直接控制音量等裝置。

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