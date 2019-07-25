醫病》婦腦幹中風 中榮動脈取栓讓她在手術台就清醒

2019-07-25 22:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲的王姓婦人是磁磚師傅有心房顫動病史，今年3月突然嘔吐昏迷，家人立刻緊急送醫，昏迷指數4分，發現是腦幹缺血性的急重度中風，而且無法使用靜脈溶栓藥物，從病發2小時內立刻進行動脈取栓術，以導管抽吸出血栓，王婦立刻恢復意識當場能舉手，1週後出院，現在已恢復工作，幾乎沒有後遺症。

台中榮總腦中風中心主任陳柏霖指出，王婦腦幹中風，在基底動脈血栓阻塞，這種腦幹中風以傳統治療靜脈注射溶栓藥物，有1/3會死亡，剩下2/3有9成會癱瘓終身臥床，現在有健保給付導管動脈取栓術，在黃金24小時內手術，幾乎能完全好不再是奇蹟。

王婦罹患心房顫動4年，有規則服藥，沒有高血壓等慢性病，中風風險低，今年3月工作完回家吃飯看電視時，突然噁心嘔吐就昏倒，家人在旁看到馬上送醫，1小時到院時呈現深度昏迷，眼球不動、對疼痛也沒應等症狀，檢查確認是腦幹基底動脈血栓中風，中風評估分數達33分（總分是38分）是急重度中風，嚴重到無法以靜脈溶栓藥物治療。

中榮的中風治療小組早已待命，為王婦進行動脈導管取栓術，神經內科醫師廖年晨以導管從鼠蹊部的股動脈進入到腦部椎動脈，將基底動脈的血栓抽吸出來，成功取出3個0.5公分的血塊，疏通腦血管，恢復血流，她在手術台上就聽從指令高舉雙手，隔天就能下床自行如廁，1週後出院，現在已恢復工作，感謝醫療團隊救命之恩。

廖年晨說，綜合5篇《新英格醫學期刊》研究急性腦中風黃金時間積極採用動脈導管取栓術，可提高病人4成的功能恢復，王婦很幸運快速送醫，在病發2小時就手術、且身體保養得當，血管無鈣化，導管取栓路徑順利，血栓取出乾淨，幾乎無後遺症出院。

陳柏霖指出，像王婦這樣心房顫動患者，算年輕且無其他慢性病，1年內中風機率約1％，建議除了按時服用抗血栓藥物，也要避免搬重物、做粗重的工作，還要喝足夠的水，像王婦可能就因搬重磚，導致心臟血栓跑到腦部而中風，另外心房顫動患者如果不好好吃藥、又合併慢性病、飲食生活不正常，最嚴重的中風機率達15％。

廖年晨也提醒，搶救中風5口訣，FAST（Face、Arms、Speech、Time）當出現嘴歪眼斜、單手無力、拿東西會掉落或言語講不清、大舌頭、講不出話、走路不平衡是中風典型症狀，有時是短暫現象，要趕快打電話求救。

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