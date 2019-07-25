大學生到柬埔寨當志工染登革熱 台中已35例境外移入

2019-07-25 18:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大學生到柬埔寨當志工，竟感染登革熱！台中市今年7月有3名大學生分別到柬國當志工而感染到登革熱，回台後發病，還有一名上班族到柬國出差，再到泰國旅遊也染病，台中市今年已有35例登革熱境外移入病例，是去年同期的3倍，衛生局提醒民眾到東南亞應做好防蚊措施。

台中市衛生局指出，暑假是民眾出國旅遊的旺季，而7月也是登革熱流行期，這3名感染的大學生互不認識，分別到柬埔寨擔任志工約1週，各自在本月初、中旬和近日回國後出現發燒、頭痛、出疹及關節痛等症狀就醫確診，目前仍有兩人住院治療。

台中市第35名病例是住在大雅區的35歲男性，7月初至柬埔寨出差後到泰國遊玩，20日回國出現腹瀉及出疹就醫，篩檢確診感染登革熱，仍在注院中，他也是大雅區今年來第3例境外移入病例，大雅區公所也啟動區級防會議，將執行個案居住地及工作地的孶生源清除及化學防治。

衛生局說，台中市35名境外移入登革熱病例，包括來自越南、柬埔寨及泰國。依疾管署統計，東南亞國家登革熱疫情嚴重，提醒要到菲律賓、泰國、越南、印尼等地區旅遊，一定要做好防蚊措施。

衛生局疾管科長湯澡瑛提醒，出國防蚊措施應穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊液，返國後如出現發燒、頭痛、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等。

另外7月起也也進入颱風季節，大雨過後易造成戶外積水，易孳生大量病媒蚊，建議民眾趁著好天氣巡視家戶內外，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領並清除積水容器，登革熱防治相關資訊可至台中市衛生局網站「預防登革熱專區」查詢，或至疾病管制署全球資訊網查詢，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922將由專人服務。

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